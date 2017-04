Koning Willem-Alexander opent op 17 mei het Lorentz Lab in het Teylers Museum in Haarlem. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

Het lab bevindt zich in een nieuwe vleugel van het museum, waar Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde Hendrik Antoon Lorentz van 1909 tot 1928 zijn laboratorium had. Naast het voormalige laboratorium en de werkkamer van Lorentz is er een replica van de Grote Elektriseermachine, die de werking van elektriciteit demonstreert, te zien.

Tijdens de opening voeren scholieren experimenten uit met replica’s van oude natuurkundige instrumenten op het gebied van elektriciteit.