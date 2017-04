Prins Floris mag er maandag weer een jaartje bijtellen. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is jarig en blaast 42 kaarsjes uit.

Floris zag in 1975 in Nijmegen het levenslicht als het jongere broertje van prins Maurits, prins Bernhard en prins Pieter-Christiaan. Hij trad in 2005 in het huwelijk met Aimée Söhngen. Floris en Aimée hebben samen twee dochters, Magali (9) en Eliane (7), en een zoon: Willem Jan (3). Het gezin woont in Wassenaar.

Floris werkt sinds 2014 bij investeringsmaatschappij Gimv en is verantwoordelijk voor het Nederlandse team.