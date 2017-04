Leden van het Zweedse koninklijk huis hebben maandagmiddag deelgenomen aan de herdenking van de slachtoffers van de terreuraanslag in Stockholm. Samen met de rest van Zweden hielden zij een minuut stilte.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia sloten zich aan bij de politici en andere mensen die zich hadden verzameld bij het stadhuis. Ook kroonprinses Victoria en haar echtgenoot prins Daniel waren hierbij aanwezig, net als prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia.

Na de minuut stilte gingen de royals naar een aangrenzend park. Hier hield premier Stefan Löfve aansluitend een toespraak tijdens een herdenkingsdienst.

Vrachtwagen

Afgelopen vrijdag reed een 39-jarige Oezbeek met een vrachtwagen in op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond.

Volgens de Zweedse politie was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.