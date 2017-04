Prins Albert II van Monaco noemt de aanval op de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund van dinsdagavond ‘verachtelijk en verschrikkelijk’. Dat zei hij tegen de Duitse zender RTL.

Albert was zoals wel vaker als supporter mee met AS Monaco, die dinsdag in de Champions League zou spelen tegen Dortmund. De Monegaskische vorst was nog in zijn hotel toen bij de bus van Dortmund drie explosieven afgingen.

“We kregen het nieuws in kleine stukjes binnen. Eerst hoorden we dat er een speler gewond was geraakt en daarna dat de andere spelers veilig waren en onze spelers ook”, aldus Albert, die uit veiligheidsoverwegingen de hele avond in zijn hotel moest blijven. “Sport mag niet gebruikt worden door dergelijke gekken”, besloot hij.

De wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco is uitgesteld naar woensdagavond. Of Albert er dan bij is, is niet bekend.