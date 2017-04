Prins Charles heeft een aanbod gekregen van burgemeester Mircea Hava van het Roemeense stadje Alba Iulia om de eretitel aan te nemen van ‘prins van Transsylvanië’. Het lijkt Hava een mooi idee als de Britse troonopvolger zich voortaan ‘prins van Wales en Transsylvanië’ noemt.

Volgens Britse en Roemeense media heeft de burgemeester een brief gestuurd aan Charles waarin hij het opmerkelijke en kansloze voorstel doet. “We weten hoeveel u van Transsylvanië houdt. Het is uw tweede thuis en u bent een waardevolle ambassadeur voor onze regio”, aldus Hava.

Hij verwijst daarbij naar de vermeende afstamming van Charles van de gevreesde prins Vlad III, in de vijftiende eeuw vorst van Walachije en beter bekend Vlad de Spietser of Vlad Dracula. Charles heeft zelf al eens aangegeven een verre nakomeling te zijn van de man die als vampier Dracula dankzij de Ierse schrijver Bram Stokes wereldberoemd werd.

“Transsylvanië zit in mijn bloed. Mijn stamboom toont aan dat ik een afstam van Vlad de Spietser, dus ik heb een klein aandeel in dit land”, aldus Charles in een video die het Roemeense bureau voor toerisme gebruikt om Britten naar Roemenië – waarvan Transsylvanië sinds een eeuw deel uitmaakt – te lokken. Charles gaat jaarlijks op vakantie in Transsylvanië en bezit er ook twee huizen. Het geven van een titel lijkt de burgemeester van Alba Iulia dan ook volkomen logisch.