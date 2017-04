Koning Felipe is goed voor de bezoekerscijfers van het Koninklijk Paleis in Madrid. Dat becijferde de krant El Confidencial die de de bezoekersaantallen van 2016 vergeleek met die van de jaren ervoor, met name uit de tijd van koning Juan Carlos. Sinds 2013, het laatste volle regeerjaar van Felipe’s vader, is het aantal bezoekers van het ‘Palacio del Oriente’ met bijna veertig procent toegenomen.

Een echte verklaring voor de grotere bezoekersstroom is er niet. Het paleis staat sinds het aantreden van Felipe als koning in juni 2014 wel meer in de belangstelling. De cijfers gingen in de maanden daarna al omhoog, mogelijk omdat het paleis bij de troonswisseling ook nadrukkelijk in de schijnwerpers stond omdat de nieuwe koning vanaf het balkon de toejuichingen van het publiek in ontvangst nam.

Felipe hield vorig jaar ook zijn traditionele kersttoespraak vanuit de Troonzaal van het paleis en niet zoals gebruikelijk vanuit zijn werkkamer in het Zarzuela paleis. Ook dat zou de aandacht voor het door Patrimonio Nacional beheerde en in 1734 gebouwde paleis hebben vergroot. Vorig jaar passeerden 1,4 miljoen bezoekers de toegangspoortjes. In 2012 waren dat er nog één miljoen.