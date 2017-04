Een tentoonstelling over de liefde van prins Bernhard voor auto’s in het paleis waar hij zo lang woonde, die auto’s buiten in het park erachter en een multimediale presentatie over auto’s op muren, plafonds en vloeren van een nieuw paviljoen in datzelfde park. Of een totaal andere expositie op die manier op die drie plekken, bijvoorbeeld over natuur of kunst, maar altijd jaarlijks wisselend. Zoiets kunnen we na 2020 op en bij Soestdijk verwachten, als paleis en park de buitenplaats worden die een aantal initiatiefnemers voor ogen staat.

Ze vormen de Stichting Buitenplaats Soestdijk. Hun woensdag gepresenteerde buitenplaats is één van de drie opties die zijn goedgekeurd. De andere zijn een ‘paradijs van duurzaamheid’ en een ‘podium voor de innovatiekracht van Nederland’ . Het complex zal gaan naar degene met het beste bod. Bieden kan tot 28 april.

Met de buitenplaats willen de initiatiefnemers aansluiten bij de koninklijke geschiedenis. Zo worden de oude stijlkamers van Anna Paulowna opengesteld. Ze willen paleis en park restaureren en conserveren, maar alles op een moderne manier aantrekkelijk maken. “De jeugd van nu trek je niet gemakkelijk meer met een schilderijtje aan de muur, maar vooral met video en animatie”, aldus Hank van Tilborg van de stichting.

Nieuwe vormen en dimensies

Daarom wil zij in het park ook met lichteffecten aan de gang, vooral aan de voorkant, om de aandacht te trekken en de natuur niet al te veel te verstoren. Het park moet gratis toegankelijk zijn voor wandelen, fietsen, spelevaren, muziek, openluchtfeesten, sport en spel en picknicken.

Klapper moet dat paviljoen worden waarin de bezoekers worden “ondergedompeld in nieuwe vormen en dimensies van kunst, cultuur, design, wetenschap en natuur”. De presentatie kan altijd plaatsmaken voor iets anders. “Je pakt gewoon een andere usb-stick en je hebt een andere presentatie.” Dat kan handig zijn om huurders van de ruimte ’s avonds tegemoet te komen.

Voor het paviljoen moeten overdag kaartjes worden gekocht, net als voor het paleis. Van dat geld plus verhuur van ruimten voor andere activiteten moet de boel draaiende worden gehouden. Over de eerste vijftien jaar wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd, waarin moet worden voorzien door investeerders, banken en de verkoop van een aantal huizen die op het voormalige marechausseeterrein worden opgetrokken.