De Japanse kroonprins Naruhito ziet buitenlandse reizen als een ‘zeer belangrijke taak voor leden van het keizershuis’. “Het is een goede gelegenheid om onderling begrip te kweken, alsmede vriendschap en goodwill”, aldus Naruhito in een kort vraaggesprek aan de vooravond van een reis naar Maleisië. Daar wordt hij donderdag verwacht.

Naruhito gaat alleen. Zijn echtgenote kroonprinses Masako was weliswaar ook uitgenodigd maar blijft om gezondheidsredenen thuis. “Ik wil graag internationale goodwill bevorderen, naar de wens van de keizer en keizerin”, zei Naruhito. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn vader keizer Akihito vorig jaar augustus in verhulde termen duidelijk maakte te willen aftreden. Over die wens zei Naruhito in het gesprek niets.

De kroonprins gaat naar Maleisië om te vieren dat Japan en Maleisië zestig jaar geleden diplomatieke betrekkingen aanknoopten. Op het programma van het vijfdaagse bezoek staan onder meer een diner dat wordt aangeboden door koning Muhammad V en een ontmoeting met premier Najib Razak.