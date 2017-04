Prinses Margriet is ook dit jaar weer bij de uitreiking van de cultuurprijs die haar naam draagt, de ECF Princess Margriet Award for Culture. De prinses reikt de prijzen uit op 9 mei in Paradiso in Amsterdam. Ook prinses Laurentien maakt haar opwachting. Zij verzorgt de openingsspeech, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

Laurentien is de president van de European Cultural Foundation (ECF). In die rol volgde ze in 2007 Margriet op. De stichting zet zich in voor cultuur in Europa door samen te werken met denkers en kunstenaars uit de hele wereld.

De ECF Princess Margriet Award for Culture wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars en denkers die volgens de stichting de democratie verrijken met hun verbeeldingskracht. Dit jaar zijn de prijswinnaars musicus Luc Mishalle, beeldend kunstenaar Marina Naprushkina, schrijfster en journaliste Aslı Erdoğan en schrijver en wetenschapper Navid Kermani.