Paleis Soestdijk moet nog steeds zijn definitieve bestemming krijgen. De plannen van drie kandidaten maken een kans: de voorstellen zijn een ‘paradijs van duurzaamheid’, een ‘podium voor de innovatiekracht van Nederland’ en een buitenplaats. Deze plannen werden goedgekeurd door een speciale commissie. Het paleis zal uiteindelijk gaan naar degene met het beste bod. Bieden kan tot 28 april.

Woensdagmiddag zal een van de belangstellenden zich ter plekke presenteren met het plan voor de buitenplaats. Het paleis staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken. De initiatiefnemers voor de buitenplaats, die als ‘werknaam’ Nationaal Ensemble Soestdijk hanteren, willen nadrukkelijk aansluiten bij de koninklijke geschiedenis. Ze willen behouden, restaureren en conserveren, zeggen ze op hun site, maar alles tegelijk op een moderne manier aantrekkelijk maken.

”Belangrijke historische elementen mogen niet verloren gaan en wij willen graag de geschiedenis van de bewoners tonen. Zo worden de oude stijlkamers van Anna Paulowna en de woon- en werkruimten van prinses Juliana en prins Bernhard opengesteld.” Ook kunnen er dan bijvoorbeeld kleine concerten worden gegeven.

Spelevaren

Bij het paleispark staat de initiatiefnemers een 21e-eeuws lusthof met plekken en tuinen voor ‘grote en kleine kinderen’ voor ogen, melden ze. ”Precies zoals vroeger. Met ruimte voor wandelen, fietsen, hond uitlaten, spelevaren, muziek, openluchtfeesten, sport en spel, paardrijden, eten en drinken, picknicken, barbecueën, trouwen en bijzondere evenementen.” En ook het ‘sporteiland’ van de koninklijke familie ”gaan we helemaal restaureren en geschikt maken voor recreatief gebruik”.

Klapper moet een ‘experience’ in het park worden: een paviljoen waarin de bezoekers worden ”ondergedompeld in nieuwe vormen en dimensies van kunst, cultuur, design, wetenschap en natuur”. Er komt een multimediashow in een ‘Cathédrale d’Images’ met elk jaar ”een nieuwe blockbuster bijvoorbeeld over Van Gogh, Mondriaan of de geschiedenis van Soestdijk”.