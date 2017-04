Met het aantreden van koning Vajiralongkorn hebben de Thai er per saldo één nationale feestdag bijgekregen. Het kabinet maakte bekend dat twee vrije dagen aan de kalender zijn toegevoegd en dat één vrije dag is afgevallen door het overlijden vorig jaar van koning Bhumibol.

De verjaardag van koning Vajiralongkorn op 28 juli is nu een feestdag. De sterfdag van zijn vader, 13 oktober, is eveneens als nationale dag op de kalender gezet. Op die manier krijgen de Thai de gelegenheid de geliefde ‘vader des vaderlands’ op gepaste wijze te eren.

Afvaller is 5 mei, de dag waarop in 1950 koning Bhumibol werd gekroond. Wellicht dat daar nog een feestdag voor in de plaats komt wanneer koning Vajiralongkorn is gekroond. Een datum voor die plechtigheid is nog niet bekendgemaakt. Eerst moet in oktober het stoffelijk overschot van zijn vader worden gecremeerd.