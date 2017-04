Britse royals in documentaire over marathon

Prins Harry, prins William en zijn vrouw Kate maken hun opwachting in de BBC-documentaire Mind Over Marathon, over de lopers van de marathon van Londen.

Het koninklijke drietal lanceerde vorig jaar de campagne Heads Together, waarmee ze zich inzetten om het stigma rond psychische problemen weg te nemen. Het trio wil de Londense marathon omdopen tot ‘marathon van de geestelijke gezondheid’. Tien lopers die in ook in de documentaire te zien zijn hebben geestelijke problemen.

De aankondiging dat William, Kate en Harry in de docu te zien zijn komt na de video die prins Harry uitbracht waarin hij vertelt dat hij, zijn broer en schoonzus de marathonrenners komen aanmoedigen. In een promo-video voor Mind Over Marathon is Kate te zien die de groep aanmoedigt met: “Jullie zijn allemaal helden.”

Aanloop

In aanloop naar de marathon komen de Britse prinsen en de hertogin van Cambridge nog een aantal keer in actie om ‘Team Heads Together’ te steunen. Zo woont William de voorvertoning van de documentaire bij, gaat Harry naar de opening van een expositie en ontvangt Kate een aantal lopers op Kensington Palace.

De wassenbeelden van Kate, William en Harry in Madame Tussauds in Londen zijn in elk geval al voorbereid: op de Twitterpagina van Kensington Palace zijn donderdag foto’s te zien van het trio met een Heads Together-hoofdband om. Mind Over Marathon wordt op 20 april uitgezonden op BBC One, drie dagen voor de Londense marathon op 23 april.