Bij Kensington Palace is een nieuwe herdenkingstuin geopend ter nagedachtenis aan de dood van prinses Diana twintig jaar geleden. De White Garden is bezaaid met witte bloemen en is geïnspireerd op herinneringen uit Diana’s leven en haar stijl, zoals haar witte ‘Elvis’ Catherine Walker-jurk.

Het stuk tuin van Kensington Palace, waar Diana vijftien jaar lang woonde, stond voorheen bekend als Sunken Garden en is vanaf een openbaar pad te zien. Het paleis huisvest tegenwoordig Diana’s oudste zoon prins William, zijn vrouw Catherine en hun twee kinderen prins George en prinses Charlotte.

Hoofdtuinier Sean Harkin vertelt in Hello Magazine dat hij verhalen heeft gehoord van verschillende tuiniers over Diana’s interesse in de toenmalige Sunken Garden. “Ze herinneren zich de prinses die voorbij kwam en stopte om de veranderende kleurenpracht van de bloemen in de tuin te bewonderen.”

Hij vervolgt: “We veranderen de bloemen in de lente en de zomer dus kan het er best anders uitzien. Diana maakte dan een praatje met de tuinmannen en complimenteerde hen met hun harde werk.” Eén van de verhalen die Harkin is bijgebleven was van een tuinman die met een overvolle kruiwagen liep en struikelde, waardoor de kruiwagen omviel. “Prinses Diana liep net langs en zei: ‘mannen wat een pech’ en glimlachte. Hoewel het best gênant was vond iedereen het grappig.”