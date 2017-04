Het wassenbeeldenmuseum in Madrid heeft nieuwe beelden van koning Felipe, koningin Letizia en hun dochter prinses Leonor in huis gehaald.

Het nieuwste beeld van Letizia is gekleed in een lange nachtblauwe japon die is gemaakt in een van de werkplaatsen van het museum. De tiara op het hoofd is een exacte replica van de tiara van Ansorena die ze van haar man Felipe kreeg.

Het beeld van de koningin is alweer het derde beeld van Letizia sinds ze in 2003 haar entree maakte in het Meseo de Cera. Dat was destijds kort na de bekendmaking van de verloving van Felipe en Letizia.