Voorstudies koningspaar in museum

DEN HAAG – Kunstenaar Urban Larsson maakte recent portretten ten voeten uit van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Binnenkort gunt hij geïnteresseerden een kijkje in zijn keuken en toont hij twee voorstudies. Ze zijn vanaf 26 april voor het eerst voor de buitenwereld te zien in De Mesdag Collectie in Den Haag op een tentoonstelling van werk van Larsson.

‘Naar het leven geschilderd’ heet de expositie. Deze omvat portretten, landschappen en stillevens.

De wisselend ontvangen portretten van de Nederlandse koning en zijn vrouw werden in februari van dit jaar al onthuld. Ze werden gemaakt in opdracht van Sociëteit De Witte in Den Haag, waar ze nu hangen. De schilder mocht volgens eigen zeggen zelf de posities van het poserende paar bepalen.

Larsson portretteerde ook voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, de Zweedse koningin Silvia en oud-premier Wim Kok.