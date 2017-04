De Filipijnse president Rodrigo Duterte wordt vrijdagavond verwacht in Qatar, waar hij zondag wordt ontvangen door emir Tamim. De president komt uit Bahrein, waar hij een bezoek heeft gebracht aan koning Hamad. Eerder in de week was het Filipijnse staatshoofd ook op visite bij koning Salman van Saudi-Arabië.

Duterte probeert de betrekkingen tussen zijn land en de Golfstaten te verbeteren. In de rijke olielanden wonen veel Filipino’s. In Qatar zijn dat er 200.000 en in Saudi-Arabië meer dan een half miljoen. In Doha heeft de president dan ook een ontmoeting met zijn landgenoten. Daarvoor is een sporthal afgehuurd die plaats biedt aan 6000 mensen.

Koning Hamad was donderdag bij zijn gesprek met Duterte in het Al-Sakhir paleis vol lof over de economische vooruitgang in de Filipijnen. Hij zei te hopen dat de samenwerking kon worden uitgebreid. Bahrein is voor het vullen van veel vacatures afhankelijk van gastarbeiders uit de Filipijnen, dat op zijn beurt afhankelijk is van het geld dat de miljoenen gastarbeiders naar huis sturen.