Britse krant: Trump wil per se in koets

Het voorgenomen staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump later dit jaar stelt de veiligheidsdiensten voor een nieuwe uitdaging, bericht The Times. Volgens de Britse krant wil de president wil namelijk per se met koningin Eliabeth een rit maken in een koets, over de Mall naar Buckingham Palace.

Dit in tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama die de voorkeur gaf aan zijn eigen limousine, om het de beveiligers niet extra moeilijk te maken. De limousine, bijgenaamd ‘The Beast’, is van zichzelf al goed beschermd en kan als het moet met hoge snelheid wegrijden.

Een koninklijk rijtuig kan wellicht van kogelvrij glas worden voorzien – als de koets dat al niet heeft – maar de omstreden president vormt daarin toch een makkelijk doel en kan niet snel worden weggevoerd als dat door omstandigheden nodig zou zijn. ‘Een nachtmerrie voor de veiligheidsdiensten en de Londense politie’, aldus The Times.

Het Witte Huis ontkende het bericht van de krant. Over een rijtoer van Trump in Londen is volgens een woordvoerder nog niet gesproken. Data voor het bezoek zijn ook nog niet vastgesteld.