Emir Tamim van Qatar hoeft niet op een rial meer of minder te kijken. De olie-en gastrijke Golfstaat weet zich nog decennia verzekerd van inkomsten. Tamim kon zich dan ook veroorloven vrijgevig te zijn bij het bezoek van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, met wie hij zondag een ontmoeting heeft.

Tot verbazing van de presidentiële staf en de meereizende Filipijnse media heeft de emir van Qatar alle overnachtingen in het Hilton Hotel al voor hen betaald. “Dat is niet ongebruikelijk in Qatar”, aldus een woordvoerder van het Filipijnse Malacañang Media Accreditation and Relations Office tegen nieuwszender ABS-CBN, dat de eigen rekening wilde betalen.

Volgens internationaal protocol worden bij staatsbezoeken voor vijftien mensen de kosten gedekt door het gastland. Wie met een groter gevolg wil reizen, betaalt dat zelf, al verschilt dat van land tot land en van geval tot geval. Qatar betaalde in 2011 in elk geval niet voor de met koningin Beatrix meegereisde Nederlandse media. Alleen de visakosten werden toen niet in rekening gebracht.

Doha is de laatste halte op de rondreis van de Filipijnse president langs de rijke oliestaten Saudi-Arabië, Bahrein en Qatar. In de drie landen wonen bijna een miljoen Filipijnen die daar hun brood verdienen en ook voor hun thuisland een belangrijke bron van inkomsten zijn.