Koning Willem-Alexander krijgt volgende maand bezoek uit Mozambique. President Filipe Nyusi brengt over vier weken een driedaags officieel bezoek aan Nederland, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

Nyusi wordt ontvangen door de koning en minister-president Mark Rutte. Ook minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontmoeten de Mozambikaanse president.

Het bezoek van Nyusi staat in het teken van de verdere versterking van de brede relatie tussen Nederland en Mozambique. Nyusi is van woensdag 17 mei tot en met vrijdag 19 mei in ons land.