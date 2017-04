Prinses Beatrix en prinses Mabel waren woensdagavond aanwezig bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs op de TU Delft. De prijs werd voor de derde keer uitgereikt.

Winnaar werd Rick Scholte. Volgens de jury blinkt hij uit in ‘slimme en betaalbare oplossingen voor geluidsproblematiek die impact hebben op zowel de volksgezondheid als veiligheid’. “Daarbij weet hij industrie en kennisinstituten knap te verenigen”, aldus juryvoorzitter Micaela dos Ramos. De publieksprijs ging naar Martin Baptist.

De prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de Nederlandse beroepsvereniging van ingenieurs, wordt jaarlijks uitgereikt, maar draagt sinds 2015 de naam Prins Friso Ingenieursprijs. De prins, die in augustus 2013 overleed aan de gevolgen van een skiongeval, was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Hij was ook lid van de beroepsvereniging KIVI.