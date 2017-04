Prins Harry, prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag samen The Global Academy in Londen officieel geopend.

De Britse prinsen en de hertogin van Cambridge bezochten de mediaschool in het kader van hun campagne Heads Together, die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen. Het drietal ontmoette mediastudenten en bezocht radioshows die worden uitgezonden vanaf de academie. De radioprogramma’s focussen zich op de mentale gezondheid van jongeren.

William luisterde naar oude koninklijke radio-uitzendingen, zoals die van zijn voorouders George V, George VI en Elizabeth II. In één van de opnamestudio’s grapte hij: “Grappig om opgesloten te zijn in een doos en tegen een grote rode microfoon te praten.”

Harry voegde zich bij een groep die leerde over de wetenschap van geluid. William, Harry en Kate namen ook deel aan een rondetafeldiscussie – over het belang om over psychische problemen te praten – met de presentatoren van Globals ontbijtshow, waaronder ex-Spice Girl Emma Bunton.