Kate, hertogin van Cambridge heeft haar zwager prins Harry geprezen om zijn openheid. De Britse prins vertelde eerder deze week over de depressie waarin hij na de dood van zijn moeder Diana belandde. De echtgenote van Harry’s broer prins William noemde haar zwager “fantastisch”.

“We vinden het alle drie belangrijk dat mensen gaan praten”, zei Kate. Met William en Harry lanceerde de hertogin vorig jaar mei de campagne Heads Together, die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen. “Wij moeten hetzelfde doen. Wat hij deed was fantastisch.” De hertogin was het volmondig eens met iemand die stelde dat Harry een held voor velen is.

Kate ontving woensdagavond deelnemers aan de marathon van Londen op Kensington Palace. De loopwedstrijd staat dit jaar in het teken van Heads Together. In aanloop naar de marathon, aanstaande zondag, hebben William, Kate en Harry het druk met het aanmoedigen van de deelnemers. Zo deelde Harry woensdag speciale hoofdbandjes uit.

De 32-jarige prins sprak begin deze week voor het eerst over een depressie waarvoor hij meer dan tien jaar na de dood van zijn moeder Diana onder behandeling is geweest bij een psycholoog. Harry vertelde ook dat hij meermalen op het randje van een mentale ineenstorting verkeerde. Ook William liet zich deze week uit over de plotselinge dood van Diana, die in 1997 verongelukte in Parijs. Hij zei nog steeds in shock te verkeren.