DEN HAAG – Koning Willem-Alexander moest donderdagmiddag te voet naar Paleis Noordeinde voor de receptie voor zijn personeel ter ere van zijn naderende vijftigste verjaardag. De koning kon zijn werkpaleis niet met de auto bereiken, omdat een touringcar de doorgang blokkeerde.

De receptie op het paleis voor het hofpersoneel is traditie rond de verjaardag van het staatshoofd. Het feest is dit jaar extra bijzonder, omdat Willem-Alexander vijftig wordt.

Het personeelsfeest vormt de aftrap van een drukke feestweek. Vrijdag zijn de Koningsspelen in Veghel, volgende week is het Koningsdag in Tilburg en op vrijdagavond 28 april dineert de koning met 150 gasten in het Koninklijk Paleis Amsterdam, dat voor de gelegenheid vijftig uur wordt opengesteld voor bezoekers.