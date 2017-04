Het verdwenen Koninklijk raam van Brielle is weer teruggevonden. Het gebrandschilderde raam uit het oude stadhuis van Brielle werd aangetroffen op een rommelmarkt in Amsterdam, zo heeft de gemeente Brielle laten weten aan RTV Rijnmond.

Het glas-in-loodraam is in 1922 gemaakt naar aanleiding van een bezoek van de koninklijke familie destijds aan de vestingstad. Op het raam staan toenmalig koningin Wilhelmina, de bijna 12-jarige prinses Juliana, koningin-moeder Emma en prins Hendrik.

Het raam was een geschenk aan de gemeente vanwege de 350-jarige herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen en verdween in 1995 tijdens een verbouwing van het stadhuis. Het zal gerestaureerd worden en later dit jaar een plek krijgen op een binnenlocatie van het Brielse stadhuis.