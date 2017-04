Máxima in paneldiscussie met dochter Trump

Koningin Máxima doet volgende week dinsdag in Berlijn samen met Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, mee aan een paneldiscussie over de economische positie van vrouwen. De discussie maakt deel uit van de Women20 Summit van de G20 die van 24 tot en met 26 april wordt gehouden.

Behalve Máxima en Ivanka Trump praten onder anderen ook de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en Christine Lagarde, directeur van het IMF, mee. De discussie richt zich op kansen en uitdagingen van vrouwelijk ondernemerschap en manieren om de economische positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren.

De G20 werd opgericht tijdens de Azië-crisis in 1999, met als doel om de belangrijkste industriële en opkomende landen samen aan tafel te krijgen. Pas sinds de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende wereldwijde recessie nam zijn belang toe. Het is sindsdien een belangrijk overlegorgaan voor de internationale economie.