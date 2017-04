Koningin Máxima heeft donderdag een nieuwe generatie koks leren kennen. De koningin opende in Lelystad het KinderResto VanHarte, het vijfstigste Resto VanHarte in Nederland. Dat werd gevierd met taart.

Voordat Máxima met de jonge chefs de kaarsjes op de taart uitblies, kreeg ze een rondleiding door het restaurant. Daar kunnen kinderen van acht tot dertien jaar samenkomen om te koken en meer te leren over voeding, bewegen en samenwerken. Máxima zag hoe de kooktalentjes groenten sneden en sprak met enkele jonge koks.

Het initiatief, waarbij in een school of buurthuis een of twee avonden per week gezonde, betaalbare driegangendiners worden geserveerd, is Máxima niet vreemd. Ze bezocht eerder de vijftiende vestiging van Resto VanHarte in Amsterdam Noord en opende het 25e Resto VanHarte in Amersfoort.