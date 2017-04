LONDEN – Prins William en zijn jongere broer prins Harry geven toe dat ze niet genoeg met elkaar hebben gepraat over hun gevoelens na de dood van hun moeder, prinses Diana.

In een nieuwe video, waarin Harry, William en zijn vrouw Kate discussiëren over de positieve effecten van praten over emoties, zegt Harry dat ze het ontwerp liever vermeden omdat het te pijnlijk is. “We hebben het eigenlijk nooit echt gehad over het verlies van onze moeder op zo’n jonge leeftijd”, aldus Harry. “Ik dacht altijd, waarom zou ik iets waar ik verdrietig van word opnieuw oprakelen. Het verandert toch niks. Het brengt haar toch niet terug.”

Kate prijst Diana’s opvoedkundige kwaliteiten die er volgens haar voor gezorgd hebben dat de broers zich er goed doorheen hebben geslagen. Ze laat zich op haar beurt uit over het moederschap en beschrijft het krijgen van een eerste kindje als ‘een moment dat je leven verandert’. “Niks kan je daarop voorbereiden. Weet je nog die eerste dagen met kleine George? Je hebt werkelijk geen idee wat je aan het doen bent. Maakt niet uit hoeveel boeken je leest.”

De video, opgenomen bij Kensington Palace, maakt deel uit van de #OktoSay-serie van de Heads Together-campagne. Het koninklijke trio richtte deze vorig jaar op om het stigma rond psychische problemen weg te nemen.