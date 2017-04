AMSTERDAM – Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat het Koninklijk Paleis Amsterdam te bieden heeft tijdens de tentoonstelling 50 jaar Nederland in vogelvlucht. Dat is de gratis toegankelijke expositie rond de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. De tentoonstelling is vanaf vrijdagavond 28 april om 22.00 uur tot zondagavond 30 april middernacht te bezoeken.

De expositie in het paleis omvat een uiteenlopende selectie objecten, onder meer van de koning zelf. De afgelopen dagen hebben het Koninklijk Paleis en Koninklijke Verzamelingen op sociale media al een tipje van de sluier opgelicht van wat er zoal te bewonderen is. Deze week was te zien hoe de wieg van Willem-Alexander een plek kreeg in het paleis.

Een ander hoogtepunten uit de tentoonstelling is de trouwkleding van Willem-Alexander en Máxima uit 2002.

Herman

En het Leidse museum Naturalis heeft de wereldberoemde stier Herman uitgeleend voor de tentoonstelling in het paleis. Herman werd wereldberoemd als het eerste grote genetisch gemodificeerde zoogdier. Hij overleed 2 april 2004 op dertienjarige leeftijd aan een ernstige vorm van artrose. Medewerkers van het museum begonnen in juli 2006 met het opzetten van Herman en twee jaar later kreeg Herman een vaste plek in Naturalis.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid leent Meneer de Uil uit aan het paleis. Anky van Grunsven stelt haar originele ruiterkostuum van de Olympische Spelen in 2000 ter beschikking, evenals het zadel van haar paard Bonfire met wie ze goud en zilver won bij de dressuur.

Kaarten voor de 50 uur durende tentoonstelling zijn te verkrijgen via de website WA50.nl, maar er zijn alleen nog e-tickets beschikbaar voor de nachtelijke openingstijden, van middernacht tot in de vroege ochtenduren.