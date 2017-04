VATICAANSTAD – Vorst Hans Adam II van Liechtenstein en zijn echtgenote vorstin Marie zijn zaterdag op visite geweest bij paus Franciscus. Ook hun oudste zoon erfprins Alois en zijn vrouw prinses Sophie waren bij de pauselijke audiëntie aanwezig. Zoals gebruikelijk bij een ontvangst in Vaticaanstad wisselden de paus en zijn gasten geschenken uit.

De 72-jarige Hans Adam II staat sinds 1989 aan het hoofd van het vorstendom tussen Zwitserland en Oostenrijk en droeg in 2004 de dagelijkse regeringstaken over aan zijn oudste zoon erfprins Alois. Hans Adam II kijkt echter nog op afstand toe en neemt ook nog representatieve taken op zich voor Liechtenstein.

Het vorstendom Liechtenstein heeft al sinds 1986 prins Nikolaus als vertegenwoordiger bij de Heilige Stoel. De broer van vorst Hans Adam II is daarmee de langst dienende ambassadeur bij het Vaticaan.

Op 30 juli vieren Hans Adam II en vorstin Marie overigens hun gouden bruiloft.