AMSTERDAM – Prins Constantijn heeft zaterdagavond de prijs voor de World Press Photo van het Jaar uitgereikt. Prinses Laurentien vergezelde haar man naar de prijsuitreiking in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

De prijs ging naar de Turkse fotograaf Burhan Ozbilici, die werkzaam is voor persbureau AP. Op de winnende foto is dader te zien nadat die op 19 december in Ankara de Russische ambassadeur in Turkije, Andrey Karlov, heeft doodgeschoten bij de opening van een fototentoonstelling. Zijn wijsvinger steekt in de lucht en zijn wapen richt hij naar beneden. Op de achtergrond ligt het slachtoffer.

Volgens de jury viel de keus op het werk van Ozbilici vanwege ,,de explosieve foto die echt de haat van onze tijd weergeeft”. Juryvoorzitter Stuart Franklin noemde de winnaar een ,,ongelofelijke moedige man, die zijn werk heroïsch heeft gedaan doordat hij toevallig op een persconferentie was die in zo’n tragedie veranderde”.

De Turkse fotograaf was getuige van de moord. “Wegrennen was geen optie”, zei hij eerder. “Ik moest mijn werk doen, ook al werd ik misschien wel vermoord of ernstig verwond.”

Prins Constantijn is beschermheer van World Press Photo. Voorafgaande aan de uitreiking hadden Constantijn en Laurentien een ontmoeting met de winnaar en bespraken ze het iconische werk.