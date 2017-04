Koning Felipe en koningin van Letizia zijn maandag op Gran Canaria. Het Spaanse koningspaar liet in Las Palmas bijpraten over de Spaanse voorstellen voor een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO vanaf het jaar 2018. De culturele presentatie was in het Huis van Columbus.

Wat Spanje betreft verdient het culturele landschap rond de gevallen klif Risco de Caído en de heilige bergen van Gran Canaria een vermelding op de Werelderfgoedlijst. Op dit moment heeft Spanje al 45 vermeldingen op de Werelderfgoedlijst.

Het is voor het eerst dat Felipe en Letizia samen als koningspaar een bezoek brengen aan de Canarische eilanden. Letizia droeg maandag een creatie van Carolina Herrera. Ze droeg het ensemble eerder tijdens trips naar New York en Portugal.