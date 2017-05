Koning Willem-Alexander in Tilburg: Een uniek boek binnen 50 uur in de boekhandel

Komende donderdag viert koning Willem-Alexander zijn 50ste verjaardag in Tilburg. Ruim twintig fotografen en schrijvers gaan die dag vastleggen in een boek dat precies 50 uur na zijn aankomst in de boekhandels ligt.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, hun drie dochters en andere leden van de koninklijke familie verblijven op 27 april enkele uren in de stad en worden hier langs spraakmakende locaties geleid. Naast dit officiële programma zal de gehele stad in het teken staan van Koningsdag. Niet alleen de Tilburgers zijn getuigen van de feestelijkheden, ook vanuit heel Nederland komt men massaal naar het oranjegekleurde Tilburg.

Een boek met gevarieerde inhoud

Twintig fotografen en schrijvers gaan op pad om alle facetten van Koningsdag in Tilburg te registreren. Een team van redacteuren, ontwerpers, grafici en drukkers gaat die dag de uitdaging aan om de bijdragen van de schrijvers en fotografen te verwerken in een 144 pagina’s tellend prachtig gebonden boek.

De fotografen en schrijvers maken niet alleen een (foto)verslag van de ’13 werelden’ waarlangs koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de overige leden van de koninklijke familie lopen, maar ook van de vele feestelijkheden in het overige deel van de stad, zoals onder andere de Koningsnacht, Korvel, en het Leijparkfestival. Zij bezoeken ook locaties waar mensen geen gelegenheid hebben om bij de feestelijkheden aanwezig te zijn: Koningsvoorde en het TweeSteden Ziekenhuis.

Het boek bevat naast het verslag van het koninklijk bezoek in woord en beeld ook nog andere bijdragen. Speciaal voor deze gelegenheid worden er gedichten gemaakt door onder andere de stadsdichter, de junior stadsdichter en de campusdichter. Ook wordt er in een hoofdstuk aandacht besteed aan 250 jaar Oranje in Tilburg. Daarin het allereerste bezoek van een Oranje aan Tilburg, namelijk dat van erfstadhouder prins Willem V in 1766 en uiteraard het verblijf van koning Willem II aan de stad en talloze andere koninklijke bezoeken.

Op 29 april wordt het boek aangeboden aan de Koning. Vanaf dat moment is het beschikbaar voor iedereen.

Lezersactie

Lezers van Vorsten kunnen met korting dit boek tot 26 april bestellen in de voorinschrijving. U kunt dat doen door te gaan naar www.gianotten.nl of door deze bon in te vullen.