BANGKOK – Thailand neemt in oktober met een vijfdaagse ceremonie afscheid van de in oktober overleden koning Bhumibol. Dat heeft de Thaise regering dinsdag bekendgemaakt. De crematie van het lichaam van de koning is op 26 oktober in Bangkok naar verwachting in het bijzijn van vele wereldleiders.

Bhumibol overleed op 13 oktober op 88-jarige leeftijd. Hij was met zeventig jaar de langst regerende vorst ter wereld en werd in zijn land als een god vereerd. Thailand verkeert officieel nog steeds in rouw. De nieuwe koning Maha Vajiralongkorn wordt pas gekroond na de crematie van zijn vader.

In het boeddhisme zit vaak langere tijd tussen overlijden en crematie maar meer dan een jaar is ongebruikelijk.