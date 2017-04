Op 10 april is het stickerboek van Stadsmuseum Tilburg gelanceerd. Met dit stickerboek kunt u

de twintig gratis stickers verzamelen via verschillende uitgiftepunten in de stad. Onder de stickers bevinden zich drie Gouden Stickers en elf Zilveren Stickers waarmee mooie prijzen zijn te winnen.

Hoofdfiguren in het stickerboek zijn de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Zij trekken door Tilburg en leren zo de stad kennen waar hun voorvader Koning Willem II zo dol op was. Ze komen langs het Paleis-Raadhuis en langs de sterfplek van Koning Willem II. Ze verkopen ‘ouwe meuk’ in het Wilhelminapark en zien de Delftsblauwe toiletpot voor koningin Wilhelmina. Zo ontdekken ze hun Tilburgse ‘roots’, de wortels van Oranje. Dit stickerboek is gemaakt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Burgemeester Noordanus schreef het voorwoord. De overige teksten zijn van Frank van Pamelen en Nick J. Swarth. De (soms hilarische) tekeningen zijn van Jeroen de Leijer en Studio Ontwerphaven verzorgde de prachtige vormgeving. Het is een kleurrijk, vrolijk boek geworden waaraan zowel de jeugd als volwassenen plezier gaan beleven. De grootste uitdaging is echter om alle stickers compleet te krijgen. Op vele plekken in de stad zijn de twintig stickers bij elkaar te verzamelen. In de laatste dagen voor Koningsdag zijn er vijf ruilbeurzen om van dubbelen af te komen.

Het Stickerboek Koningsdag 2017 is een initiatief van Stadsmuseum Tilburg, ontstaan met dank aan De Bibliotheek Midden-Brabant, CountourdeTwern, Onderwijscoöperatie T-Primair, gemeente-Tilburg, Ontdekstation, Quiet Community, Voetbalclub Willem II, Regionaal Archief Tilburg.

Winnen?

Vorsten mag 20 stickerboeken (inclusief de stickers!) weggeven! Vul hieronder uw gegevens in en maak kans. De winnaars worden 3 mei bekend gemaakt!