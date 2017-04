WASSENAAR – Koning Willem-Alexander heeft regelmatig naast het bed van zijn broer prins Friso gezeten, hopend op een teken dat zijn toestand vooruitging toen hij in coma lag. “Maar op een gegeven moment is het ook wel duidelijk dat er geen progressie meer is, dat er weinig hoop meer is”, zegt de koning in een gesprek met Wilfried de Jong, dat woensdagavond wordt uitgezonden bij de NOS en RTL. De zenders hebben enkele fragmenten al gepubliceerd.

Volgens Willem-Alexander waren er af en toe positieve signalen bij Friso, “maar dan zeiden ze: neem het als een geschenk, niet als hoop.” Friso werd in februari 2012 bedolven onder een lawine tijdens het skiën, lag anderhalf jaar lang in coma en overleed in augustus 2013.

Willem-Alexander praat ook over prinses Amalia, zijn oudste dochter en beoogd opvolger. Zij moet zichzelf leren kennen, zegt de koning. “Daarom zeg ik ook tegen Amalia: ken je eigen grenzen. Ga daar overheen. Maak fouten, dat heb ik ook gedaan, veel.”