WASSENAAR – Koning Willem-Alexander had niet verwacht dat zijn ouders zouden instemmen met zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat vertelde hij in het gesprek met Wilfried de Jong dat woensdagavond door NOS en RTL werd uitgezonden. Die verwachting was gebaseerd op de afkeer die met name vader prins Claus had van de Olympische Spelen. Die was ontstaan toen Duitsland in 1972 bij de Spelen in München niet in staat bleek de Israëlische ploeg te beschermen tegen een Palestijnse terroristische aanval.

,,Die Spelen waren voor mijn vader heel dramatisch”, aldus Willem-Alexander. “Hij wilde nooit iets meer te maken hebben met de Olympische Spelen. Als prins werd hij door zijn ouders dan ook niet meer meegenomen naar de Spelen. De eerste keer dat hij zich daar vertoonde was in 1988 bij de Winterspelen in Calgary. Toen het IOC hem enkele jaren later vroeg om lid van het bestuur te worden, dacht hij dat “zijn ouders nee zouden zeggen.” Maar het was juist prins Claus die zei: “Dat moet je doen.”

Hij vond niet dat zijn eigen bezwaren en verleden de ontplooiing van Willem-Alexander in de weg moest staan. “Het is een goede kans je internationaal te positioneren.” Pas bij de troonswisseling gaf hij het lidmaatschap op.