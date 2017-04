WASSENAAR – Koning Willem-Alexander wil niet weten wat zijn dochters uitspoken. Hij heeft een afspraak met hun beveiligers dat die niet uit de school klappen over wat de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane doen. “Sterker nog, als ze dat wel vertellen, dan zeg ik: dat wil ik niet weten, als ze maar veilig zijn.”

Eenzelfde afspraak kende Willem-Alexander zelf ook in zijn jeugd, vertelde hij in het televisiegesprek over zijn leven met Wilfried de Jong. Het was de manier om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Het is tegenwoordig met de smartphones en mobieltjes waarmee foto’s en opnamen gemaakt kunnen worden wel veel moeilijker om dingen geheim te houden, voegde de koning er aan toe. “Anders dan toen ik jong was.”

De drie prinsessen hebben ieder vanaf hun tiende een eigen mobieltje “te leen” van hun ouders. Geen nieuwe modellen maar telefoons die Willem-Alexander en Máxima zelf hebben gebruikt. “In theorie” bepalen de ouders wanneer de meisjes hun mobieltje mogen gebruiken. Op vakantie en ’s avonds bijvoorbeeld moeten ze uit. “In theorie hebben wij zeggenschap”, waarmee de koning aangaf dat het in de praktijk wel eens anders gaat.