DEN HAAG – Koningsnacht is begonnen en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in verschillende steden in Nederland. In Den Haag is het festival The Life I Live om 19.00 uur losgebarsten. Door de hele stad staan podia waar bands optreden, waaronder Pat Smith & Friends, Fresku & Mocromaniac en Indian Askin. Volgens organisator Patrick Clerkx loopt het “lekker vol met vooral muziekliefhebbers”.

“Ik ben vooral blij dat het droog is”, refereert Clerkx aan vorig jaar, toen door het slechte weer een stuk minder dan de gebruikelijke 200.000 bezoekers op het festival af kwamen. Door de regen en de kou was de gevoelstemperatuur zelfs onder het vriespunt. “Mensen zijn nu blij dat het droog is. Echt een verademing met vorig jaar. Een beetje fris is het wel, maar dat nemen we voor lief.”

Op een ander jaarlijks evenement, de Vrijmarkt in Utrecht, is het “druk en droog”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Op het weer na is er geen verschil met andere jaren. De sfeer is dus gezellig.”