WASSENAAR – Wanneer de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane met hun mobieltjes aan de slag mogen, wordt bepaald door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Sinds kort hebben alle drie de prinsesjes een eigen mobiele telefoon, vertelde Willem-Alexander woensdag in het tv-interview met Wilfried de Jong.

“Vanaf hun tiende hebben we ze een mobieltje gegeven.” Nu ook Ariane, de jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima, die leeftijd heeft bereikt, hebben alle prinsesjes een mobiel. “Dat zijn onze oude mobieltjes, ze krijgen ze te leen van ons. Wij hebben zeggenschap over wanneer ze die mogen gebruiken.”

Zo gaan de toestellen op vakantie en ’s avonds uit. “Maar dit is de theorie, in de praktijk is het niet altijd zo zwart-wit als ik nu uitleg”, lachte Willem-Alexander. “In theorie hebben wij zeggenschap over wanneer zij gebruikmaken van hun telefoon.”

Amalia (13), Alexia (11) en Ariane beginnen volgens hun vader “heel langzaam” met puberen. “Ze zijn aan het aftasten. Af en toe hoop ik dat ze een beetje harder zullen vechten, uiteindelijk is dat voor de relatie na de pubertijd alleen maar beter. Maar ze zitten nog echt aan het begin, dat zal nog wel komen denk ik.”