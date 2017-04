WASSENAAR – Koningin Máxima “betekent uiteindelijk alles” voor koning Willem-Alexander. “Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar”, zei de koning in het tv-interview van de NOS en RTL.

Máxima is volgens Willem-Alexander “kritisch, heel erg zorgzaam en vergevingsgezind als ik af en toe nukkig ben”. “Het is een hele bijzondere vrouw. Ik heb veel geluk dat ik die ontmoet heb. En het is een nog groter geluk dat zij haar leven met mij wilde delen.”

Volgens Willem-Alexander beginnen hij en Máxima “pas net”. “We zijn net achttien jaar samen, we hebben nog heel lang te gaan gelukkig.”

Het koningschap is volgens Willem-Alexander “zeker 24 uur per dag een verantwoordelijkheid”. “Maar je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Ik heb een heel interessant leven, ontmoet ontzettend veel interessante mensen en mag op een mooie manier Nederland vertegenwoordigen in het buitenland.” De koning omschreef zichzelf als “iemand die goed in zijn vel zit en blij is met het ambt dat hij uitvoert”.