TILBURG – Tilburg is druk bezig met de laatste puntjes op de i voor Koningsdag. De Brabantse stad ontvangt donderdag de jarige koning Willem-Alexander en zijn gezin. “As we speak zijn honderden mensen in de stad aan het werk om podia op te bouwen, kabels te trekken, licht en geluid te plaatsen, decoratie te plaatsen, te repeteren, enzovoorts.”

Evenementenbureau Artishock, dat voor de gemeente Tilburg de koninklijke route verzorgt, heeft het over een “mega-operatie” en een “forse klus”. In krap vier maanden moest Tilburg een programma hebben voor Koningsdag. “13 werelden, want Tilburg is 013, die samen één verhaal vertellen”, vat Artishock het programma samen. Voor het evenementenbureau is het “een kroon op het werk”.

Hoewel er in Tilburg nog hard wordt gewerkt, is de stad klaar Willem-Alexander en zijn gezin te verwelkomen. Eén wens hebben de Brabanders wel: lekker weer. “Laten we hopen dat er een zonnetje bij schijnt, want dat hebben de talloze mensen die hier keihard aan hebben gewerkt wel verdiend!”