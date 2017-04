WASSENAAR – Willem-Alexander keek als puber naar Van Kooten & De Bie om het Haags onder de knie te krijgen. De koning werd op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag gepest met zijn Baarnse accent.

“Wij kwamen uit de provincie, zo werd dat gezien door andere leerlingen”, zei Willem-Alexander woensdagavond in het tv-interview aan de vooravond van zijn vijftigste verjaardag. “Er werden grappen gemaakt over mijn accent.” Door de sketches van Van Kooten & De Bie uit zijn hoofd te leren, kon Willem-Alexander “snel meedoen in de klas”.

De koning was een “hele gemiddelde puber, dus goed vervelend”. Hij had het er moeilijk mee dat hij zich als puber niet af kon zetten tegen zijn vader prins Claus, die in de jaren tachtig kampte met depressies. “Mijn moeder was net koningin geworden en als jongen zet je je toch meer af tegen je vader.” Mede daarom koos Willem-Alexander ervoor naar het Atlantic College in Wales te gaan. “Dat is een bijzondere ervaring geweest waar ik tot op de dag van vandaag nog veel aan heb.”

Ook zijn dienstplicht, die Willem-Alexander vervulde bij de Koninklijke Marine, is “cruciaal geweest in mijn karaktervorming”. “Als ik meteen was gaan studeren, zonder de vorming van de marine, dan had het anders af kunnen lopen. Dan had ik minder structuur en discipline gehad in mijn leven.”