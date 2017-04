WASSENAAR – Koning Willem-Alexander begint de dag met zijn tablet in bed. Daarop leest de koning dagelijks meerdere kranten, vertelde hij Wilfried de Jong in het tv-interview dat woensdagavond wordt uitgezonden op NPO 1 en RTL 4.

“Ik probeer elke dag vier of vijf Nederlandse kranten en ook wat internationale kranten te lezen”, zei Willem-Alexander, die ook tijdschriften leest en knipsels van belangrijke artikelen krijgt toegestuurd. “Dat gebeurt hoofdzakelijk op de tablet. ’s Ochtends vroeg in bed begin ik al met de eerste kranten te lezen. Ik heb de papieren versies ook nog, als ik echt tijd heb vind ik het lekker om op papier te lezen.”

Nieuws is belangrijk voor de koning. “Zo ben ik ook opgegroeid. Altijd proberen te weten wat er leeft in de wereld en altijd proberen zo veel mogelijk bronnen te raadplegen.”

Willem-Alexander vertelde ook dat hij sinds een paar maanden privé in een elektronische auto rijdt. “Privé rijdt ik sinds september een elektrische auto. Dat is een privéauto waar ik dus niet in officiële gelegenheden in rond rijd. Dan rij ik helaas nog in een nog wat vervuilender auto.”