Prinses Amalia draagt op Koningsdag in Tilburg een gele mantel van Zara. Haar moeder koningin Máxima is een liefhebber van de Spaanse winkelketen, weet royaltydeskundige Josine Droogendijk. ”Ik hoor regelmatig van mensen dat Máxima weer is gespot in de Zara”, zegt Josine.

”De mantel uit de Zara is verkrijgbaar voor nog geen honderd euro”, vertelt ze over de kledingkeuze van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Vorig jaar op Koningsdag in Zwolle droeg prinses Alexia een wit kanten jurkje van Zara. Dit jaar draagt Alexia een blauw kanten jurkje.

De dochters van Willem-Alexander en Máxima kregen bij aankomst in Tilburg een armbandje van textiel, het zogenoemde 013denim van duurzaam spijkerstof. Van ingezamelde spijkerbroeken is nieuw garen gemaakt. Daar is een duurzaam biologisch katoen uit India aan toegevoegd.