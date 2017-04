TILBURG – Koningsdag heeft na drie afleveringen zijn vorm gevonden, in elk geval wat prins Floris betreft. ,,Het is goed dat het bezoek in één stad is. Er is meer interactie mogelijk met het publiek, maar ook de demonstraties van ambachten en scholen zijn gebleven. Het is eigenlijk het beste van twee werelden”, zo trok de zoon van prinses Margriet donderdag in Tilburg een vergelijking tussen de Koninginnedagen van zijn tante Beatrix en de Koningsdagen van neef Willem-Alexander.

De publieke belangstelling was enorm, ondanks de sombere weervoorspellingen vooraf en het koude weer. ,,Tilburgers houden van een feestje”, aldus commissaris Wim van de Donk voor aankomst van de koninklijke trein op het station, waar zich al duizenden mensen hadden verzameld. Er werden door de Oranjes honderden handen geschud, en het publiek probeerde zo veel mogelijk selfies met prinsen en prinsessen te scoren. Wie op de foto stond was niet altijd belangrijk, of zelfs maar bekend. ,,Is dat Maurits, die knapperd?”, vroeg een vrouw.

In de achterhoede van de familie was het tempo laag. De prinsen Maurits en Constantijn wedijverden met elkaar bij het dragen van de rode lantaarn, steeds weer stoppend om te poseren of een praatje te maken. Ook prinses Laurentien nam ruim de tijd, waardoor de aansluiting met het voorop lopende koninklijk gezin regelmatig werd verloren. Ook door de deelname van de prinsesjes aan een aantal demonstraties liep de wandeltocht door Tilburg langzaam uit. ,,Ach, een kwartiertje, dat is nog goed”, aldus een begeleider van het koninklijk gezelschap.

Het uitlopen had wel tot gevolg dat de staart van het programma, met het slotconcert van Gers Pardoel en Guus Meeuwis, nog nat werd. Maar dat deerde niemand meer. De dag was zowel voor de koning en zijn familie als voor de Tilburgers geslaagd, zoals de jarige Willem-Alexander in zijn dankwoord ook zei.