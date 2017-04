TILBURG – Koning Willem-Alexander geniet nog na van Koningsdag. Op zijn nieuwe Instagramaccount schrijft hij bij een foto van hemzelf en prinses Amalia: “Iedereen heeft gezien hoe je hier leven kan, Tilburg danst, Tilburg leeft! Dank voor de grootse ontvangst.”

Eerder op de dag nam Willem-Alexander al afscheid van Tilburg met de woorden: “Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, heel hartelijk bedankt. Dit is Tilburg, dit is het hart van Brabant. Jullie zijn boven jezelf uitgestegen door te laten zien wat deze regio kan, wat deze stad kan”

”Deze stad heeft een verleden, een heden en een waanzinnige toekomst. De manier waarop dat gepresenteerd is vandaag, in dertien werelden, was helemaal waanzinnig. Het was een feest mijn verjaardag hier met jullie allemaal te vieren”, lachte de koning naar het volle Piusplein.

De koning viert donderdagmiddag thuis in Wassenaar in familiekring zijn verjaardag.