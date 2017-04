KOPENHAGEN – Niet alleen koning Willem-Alexander viert zijn kroonjaar op grootse wijze, ook de Noorse koning en koningin pakken binnenkort uit. Het Deense koningshuis is een van de eerste Europese vorstenhuizen die zijn komst naar het Noorse verjaardagsfeest bekend heeft gemaakt.

Het Deense hof kondigt aan dat koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, prins Joachim en prinses Marie in mei afreizen naar Oslo om de tachtigste verjaardag van het Noorse koningspaar mee te vieren.

Galadiner

Koning Harald vierde in februari zijn tachtigste verjaardag al in familiekring, koningin Sonja wordt in juli zo oud. Er staan dit jaar tal van festiviteiten op de agenda waaronder een groot feest in mei, waarbij tal van buitenlandse gasten worden verwacht. De Deense koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary nemen op 9 mei deel aan het galadiner in het Koninklijk Paleis in Oslo.

Op 10 mei zijn ook prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie van de partij tijdens een lunch aan boord van het koningsschip Norge. ’s Avonds is de Deense koninklijke familie aanwezig bij het banket in het Operahuis in Oslo, dat wordt aangeboden door de Noorse regering.

De Deense koninklijke familie verblijft tijdens het bezoek aan Oslo op het koninklijke schip Dannebrog in de haven van de Noorse hoofdstad.