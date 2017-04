Drie miljoen mensen volgen koning in Tilburg

HILVERSUM – De live-registratie van Koningsdag in Tilburg heeft donderdag ruim drie miljoen kijkers getrokken. De uitzending was daarmee het best bekeken programma van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het aantal kijkers lag iets lager dan vorig jaar, toen bijna 3,4 miljoen mensen het bezoek van koning Willem-Alexander in Zwolle live volgden. In 2015 keken er ruim 2,5 miljoen mensen. Het weer speelt waarschijnlijk een grote rol in de hoeveelheid kijkers.

Ook andere Koningsdag-gerelateerde programma’s konden rekenen op een groot publiek. Zo trok ’s middags Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk van MAX 842.000 kijkers en stemden 822.000 mensen af op het Koningsdagconcert.