Feest van herkenning in Koninklijk Paleis

AMSTERDAM – Van geboortewieg tot inhuldiging, van het shirt van Johan Cruijff tot het ruimtepak van André Kuipers en de gouden medaille van Anky van Grunsven: bij de bijzondere tentoonstelling ’50 jaar’ in het Koninklijk Paleis in Amsterdam gaan de eerste halve eeuw van Willem-Alexander en de afgelopen vijftig jaar van Nederland hand in hand.

De expositie wordt vrijdagavond door de koning en koningin Máxima ingewijd, samen met de 150 ‘medejarigen’ die Willem-Alexander te eten heeft gevraagd in het paleis. In vijf vrolijke en kleurrijke vitrines – eigenlijk omgebouwde kassen – zien ze dan een selectie van hoogte- en dieptepunten uit de periode 1967-2017 uitgestald.

De nadruk ligt niet op het leven van de koning, al vormt dat wel een rode draad met het uitstallen van zijn doctoraalscriptie als pikant onderdeel. Maar ook meer algemene gebeurtenissen en ontwikkelingen komen aan bod. Het veranderend voedselaanbod, de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, successen in de sport en bij het Songfestival.

Mus

In elke vitrine zijn wel herkenningspunten. Soms heel duidelijk, zoals met de trouwjurk van Máxima, soms meer subtiel zoals de in Nederland wereldberoemde mus die het leven liet omdat hij een bedreiging vormde voor de recordpoging dominostenen laten omvallen.

Na de koninklijke rondgang gaan de deuren van het paleis vijftig uur – vijftig voor de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander – open voor het publiek. Dat krijgt niet alleen de tentoonstelling te zien, maar er zijn ook doorlopend dans- en muziekuitvoeringen door studenten van de Hogeschool voor de Kunst en conservatoria. De gratis toegangskaarten zijn allemaal al vergeven, maar de expositie is ook nog te zien tussen 5 en 14 mei.