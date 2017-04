BRUSSEL – De handelsmissie onder leiding van prinses Astrid naar de stad Abidjan in Ivoorkust moet in oktober een weekje later plaatsvinden. Aanleiding voor het uitstel vormt een vergadering van de Afrikaanse ‘first ladies’, meldt persbureau Belga.

Aan de Belgische missie zouden meer dan honderd bedrijven deelnemen en dus werd gekozen voor een veilige locatie, het bekende Sofitel-hotel in Abidjan. Maar daar ontvangt de Ivoriaanse first lady Dominique Ouattara gelijkertijd haar Afrikaanse collega’s.

De Belgische handelsmissie, die van 15 tot 19 oktober zou plaatsvinden, is daarom een week verdaagd. De zus van de Belgische koning Filip leidt twee keer per jaar een economische missie.